انتقادات إسرائيلية لتصريحات بينيت بشأن الهجوم على إيران مطلع العام الماضي

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دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، ظهر اليوم الجمعة، عن يولي أدلشتاين، عضو الكنيست عن حزب "الليكود" الحاكم، انتقاده لتصريحات بينيت والتي اعترف أو أقر من خلالها هجوم إسرائيل على مستودعات أو مخازن طائرات دون طيار إيرانية، في شهر فبراير/شباط 2022.
وأوضح أدلشتاين الذي يتولى منصب رئيس لجنة الخارجية والأمن في البرلمان الإسرائيلي، أن هناك من يحاول التجنيد من أجل الدولة، وهناك من يحاول تجنيد الدولة من أجله هو.
29 يناير, 15:10 GMT
فيما أوضحت رئيسة الرقابة العسكرية السابقة، العميد احتياط راشيل دوليف، أن هناك سببا لعدم نشر أخبار من هذا النوع حتى الآن، بزعم أن إسرائيل عادة لا تتباهى بذلك، حتى لا تجبر الطرف الآخر على الرد.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، نفتالي بينيت، قد أقر، في وقت سابق اليوم الجمعة، بمهاجمة بلاده لقاعدة طائرات دون طيار إيرانية في فبراير/ شباط من العام الماضي.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، عن صحيفة غربية، أن نفتالي بينيت يعترف بمهاجمة إسرائيل لقاعدة إيرانية غربي البلاد، في شهر فبراير 2022، تضم طائرات من دون طيار.
وأوضحت أن "معظم الاستخبارات الغربية والمصادر الإيرانية نسبت الهجوم إلى الموساد، مثل هجمات مماثلة ضد منشأة نطنز النووية الإيرانية، في يوليو/ تموز 2020، ومرفق نووي في نطنز في أبريل/ نيسان 2021، ومنشأة نووية أخرى في كرج في يونيو/ حزيران 2021"، مؤكدة "تدمير نحو 120 طائرة إيرانية من دون طيار أو أكثر في فبراير 2022".