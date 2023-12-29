شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 51 فلسطينيًا في غارات إسرائيلية على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في سلسلة من الغارات الجوية والقصف المدفعي الإسرائيلي الذي استهدف مناطق عدة في قطاع غزة، استشهد 51 فلسطينيًا وجرح العشرات اليوم الجمعة.

واستشهد 35 فلسطينيًا في القصف المستمر من مدفعية وطائرات الاحتلال على مخيمات النصيرات والبريج وسط قطاع غزة.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة

وأكدت وجود العشرات من المفقودين تحت أنقاض المنازل، التي استهدفها القصف الإسرائيلي.

وفي خان يونس جنوب قطاع غزة، استشهد 16 فلسطينيًا وجرح العشرات، في قصف إسرائيلي استهدف عدة منازل.

واستهدفت الغارات بلدة الفخاري إلى الجنوب من مدينة خان يونس، والتي تتعرض لقصف عنيف، خاصة مركز المدينة التي اجتاحتها الدبابات الإسرائيلية.