شكرا لقرائتكم خبر عن الفواكة تدخل قطاع غزة لأول مرة منذ الحرب الإسرائيلية على القطاع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وكالة "وفا" الفلسطينية، تقريرا مصورا عن دخول الفاكهة لأول مرة إلى قطاع غزة المحاصر من قبل إسرائيل، منذ العمليات العسكرية في أكتوبر الماضي.

وقال أحد التجار، إن الأسعار مرتفعة نظرا لتكاليف النقل، متمنيا دخول العديد من المساعدات إلى القطاع المحاصر من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ84، وشمل قصف قوات الاحتلال الجوي والمدفعي مناطق في شمال ووسط وجنوب القطاع، مما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى، إضافة لعشرات المفقودين تحت الأنقاض.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن الجيش الإسرائيلي قتل 187 فلسطينياً، وأصاب 312 آخرين في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي حصيلة ضحايا حرب إسرائيل على غزة ارتفع إلى 21 ألفاً و507، فضلاً عن إصابة 55 ألفاً و915 منذ 7 أكتوبر.

نقل الفاكهة