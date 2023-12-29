ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية في غزة إلى 21 ألفا و507 قتلى

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت الوزارة في بيان، أن "حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة ارتفعت إلى 21507 شهيد و55915 إصابة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول أكتوبر الماضي".

وكانت السلطات الصحية الفلسطينية قد ناشدت مرارا المؤسسات الأممية والدولية إلى إجراء تدخلات عاجلة تضمن توفير الأدوية والوقود اللازم، لإعادة تشغيل المستشفيات أمام حاجة آلاف الجرحى والمرضى.

يذكر أنه في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.

23 ديسمبر, 09:47 GMT

وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.

وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل نحو 20 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.

وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.