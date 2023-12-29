شكرا لقرائتكم خبر عن تخطى 21 ألفا.. ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لليوم 84 على التوالي ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 21507 شهيدا.

أما المصابين سجلوا 55915 جريحاً، معظمهم من الأطفال والنساء.

شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة

واستشهد 187 فلسطينياً خلال الساعات 24 الماضية في سلسة الغارات الجوية والقصف المدفعي الإسرائيلي الذي استهدف مناطق عدة في قطاع غزة.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، تواصل مدفعية ودبابات الاحتلال قصفها العنيف لشمال قطاع غزة ووسطه.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني أنه انتشل أربعة شهداء من مخيم البريج وسط القطاع، بعد تعرض عدة منازل لقصف إسرائيلي مكثف.

استشهاد 51 فلسطينيًا وجرح العشرات

وفي وقت سابق استهدف العدوان مناطق عدة في قطاع غزة، استشهد على إثرها 51 فلسطينيًا وجرح العشرات اليوم الجمعة.

واستشهد 35 فلسطينيًا في القصف المستمر من مدفعية وطائرات الاحتلال على مخيمات النصيرات والبريج وسط قطاع غزة.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة

وأكدت وجود العشرات من المفقودين تحت أنقاض المنازل، التي استهدفها القصف الإسرائيلي.

وفي خان يونس جنوب قطاع غزة، استشهد 16 فلسطينيًا وجرح العشرات، في قصف إسرائيلي استهدف عدة منازل.

واستهدفت الغارات بلدة الفخاري إلى الجنوب من مدينة خان يونس، والتي تتعرض لقصف عنيف، خاصة مركز المدينة التي اجتاحتها الدبابات الإسرائيلية.