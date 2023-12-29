الصواريخ والمسيرات تدك قاعدة "خراب الجير" الأمريكية شرقي سوريا- عاجل

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح مراسل "الخليج 365" بمحافظة الحسكة أن قصفا مزودجا، بالصواريخ والطائرات المسيرة الانتحارية، تعرضت له إحدى أهم القواعد الأمريكية في سوريا ( قاعدة قرية خراب الجير) عند مثلث الحدود السورية - العراقية - التركية، وهو الــ 11 خلال الــ 60 يوماً الماضية.‍‍

وحاولت الدفاعات الجوية الأمريكية المكلفة بحماية القاعدة، التصدي للهجوم واعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة، ولكن دون جدوى.

وأكد المراسل أن عددا من الصواريخ والطائرات المسيرة سقطت في ساحة القاعدة المذكورة ( مدرج المطار)، مع معلومات عن سقوط خسائر بشرية ومادية.‍