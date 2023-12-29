شكرا لقرائتكم خبر عن حرب ضد التاريخ.. الاحتلال دمّر 200 موقع أثري خلال العدوان على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وثق تقرير فلسطيني، تدمير قوات الاحتلال الإسرائيلي، لنحو 200 موقع أثري وتاريخي، من أصل 325 موقعاً أثرياً، خلال العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم 84 على التوالي.

وأشار التقرير إلى أن المواقع الأثرية التي تضم مساجد تاريخية، مثل المسجد العمري الكبير في قلب مدينة غزة، والعديد من المواقع الأثرية التاريخية، التي تعود لمئات السنوات، تم تدميرها بفعل القصف الإسرائيلي المباشر لها، وتحويلها إلى ركام، ما يدل على تعمد الاحتلال تدمير كل مقومات التاريخ والحضارات، التي مرت على قطاع غزة.

العدوان على غزة

وفقاً لتقارير لمؤسسات فلسطينية مختصة، فقد دمرت طائرات ومدفعية الاحتلال، أبنية تاريخية في قلب مدينة غزة، خاصةً في أحياء غزة القديمة، مثل التفاح والدرج.

كما طال التدمير أبنية تاريخية في وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، مثل سوقها التاريخي، وقلعتها الأثرية ذات الطراز المعماري الإسلامي.