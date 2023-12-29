الجيش الإسرائيلي: 5 جنود أصيبوا إثر عملية الدهس في الضفة الغربية حالة أحدهم خطيرة

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وأضاف: "كما أصيب أربعة جنود آخرين بجروح متوسطة وخفيفة، وتم إبلاغ عائلاتهم".
وأكدت الإذاعة الإسرائيلية أنه تم إطلاق النار على منفذ العملية، وتحييده.
ولاحقا، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية "استشهاد عمرو عبد الفتاح أبو حسين (16 عاما)، برصاص الاحتلال، عند مدخل واد الشاجنة شرق مدينة دورا، ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺨﻠﻴﻞ".
واتهمت الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على الفتى داخل إحدى السيارات وتركه ينزف.
وأمس الخميس، أعلنت الشرطة الإسرائيلية، إصابة شخصين اثنين جراء عملية طعن عند حاجز أمني، جنوبي مدينة القدس.
وكثف الجيش الإسرائيلي من عملياته العسكرية في الضفة الغربية منذ الحرب على قطاع غزة التي اندلعت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما خلف عشرات القتلى من بينهم أطفال ومئات المعتقلين.
أمس, 20:24 GMT
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة وعلى رأسها كتائب القسام التابعة لـحماس، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، بعد انتهاء الهدنة التي امتدت بالمجمل، لـ7 أيام.