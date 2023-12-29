شكرا لقرائتكم خبر عن شهيد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال جنوب الضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، شرق بلدة يطا بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال فتحت نيرانها على شاب فلسطيني، في بلدة يطا، مما أدى لاستشهاده على الفور، وبذلك يرتفع عدد شهداء الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 315 شهيدا ونحو 3800 جريح.

العدوان على غزة

في قطاع غزة، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مساء الجمعة منزلا سكنيا غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع، مما أسفر عن شهداء وجرحى، وفق ما ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني.