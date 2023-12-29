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شهيد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال جنوب الضفة الغربية

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واس- الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، شرق بلدة يطا بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال فتحت نيرانها على شاب فلسطيني، في بلدة يطا، مما أدى لاستشهاده على الفور، وبذلك يرتفع عدد شهداء الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 315 شهيدا ونحو 3800 جريح.

العدوان على غزة

في قطاع غزة، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مساء الجمعة منزلا سكنيا غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع، مما أسفر عن شهداء وجرحى، وفق ما ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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