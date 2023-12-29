اخبار الخليج

"لقى الله ساجدا".. لحظة استشهاد مقاوم فلسطينى فى خان يونس بقذيفة إسرائيلية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن "لقى الله ساجدا".. لحظة استشهاد مقاوم فلسطينى فى خان يونس بقذيفة إسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقى الله ساجدا ، هكذا تداول وسائل إعلام وحسابات فلسطينية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة، توثق لحظة استشهاد أحد المقاومين الفلسطينيين إثر إصابته بقذيفة صاروخية إسرائيلية في مدينة خان يونس جنوبى قطاع غزة.

 

 

ويظهر فى المقطع المصور، المقاوم وهو يسجد لله قبل لحظات من استشهاده.

 

يذكرأن، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية سقوط 21507 شهيدا و55915 جريحا جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر حتى الان، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

 

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

 

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

 

وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت 34 من الطواقم الطبية.

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements