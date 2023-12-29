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وفاة وزير الدفاع الجزائرى الأسبق عن عمر ناهز 86 عاما

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية، وفاة وزير الدفاع الجزائرى الأسبق، اللواء متقاعد خالد نزار، عن عمر ناهز 86 سنة، بعد مرض عضال. 

وأشارت الوكالة إلى أن خالد نزار من مواليد قرية سريانة، بولاية باتنة، فى الشرق الجزائرى، فى دجنبر 1937.

 

وشغل منصب قائد القوات البرية، ونائبا لرئيس أركان الجيش الجزائري في 1987، ثم وزيرا للدفاع منذ 1990 وحتى 1993.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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