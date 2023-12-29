وفاة وزير الدفاع الجزائرى الأسبق عن عمر ناهز 86 عاما

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية، وفاة وزير الدفاع الجزائرى الأسبق، اللواء متقاعد خالد نزار، عن عمر ناهز 86 سنة، بعد مرض عضال.

وأشارت الوكالة إلى أن خالد نزار من مواليد قرية سريانة، بولاية باتنة، فى الشرق الجزائرى، فى دجنبر 1937.

وشغل منصب قائد القوات البرية، ونائبا لرئيس أركان الجيش الجزائري في 1987، ثم وزيرا للدفاع منذ 1990 وحتى 1993.