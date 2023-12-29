مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة: هجوم حماس لا يمكن أن يبرر العقاب الجماعي للمدنيين الفلسطينيين

دبي - محمود عبدالرازق - وقال نيبينزيا، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة: "نحن نقدر علاقاتنا الوثيقة تاريخياً مع كل من الفلسطينيين والإسرائيليين، ونؤكد من جديد نهجنا المستمر، وندين الهجوم الإرهابي على إسرائيل في 7 أكتوبر، والذي، مع ذلك، لا ينبغي ولا يمكن أن يكون بمثابة مبرر للعقاب الجماعي المستمر للفلسطينيين المدنيين"، لافتاً إلى أن مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، قام بإدراج أسماء جميع الرهائن الإسرائيليين المتبقين في قطاع غزة.

وتابع نيبينزيا: "أود أن أذكركم بأن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو في جميع خطاباتنا في المجلس وفي جميع ما صدر عنه إلى إطلاق سراحهم فوراً، وفي الوقت نفسه، أود أن أطرح السؤال: كم عدد الرهائن الذين تم إطلاق سراحهم خلال العملية الإسرائيلية في غزة؟ وكم عدد الذين قتلوا بنيران صديقة؟ وكم عدد الذين قتلوا خلال الهدنة الإنسانية التي استمرت سبعة أيام؟ الجواب واضح. وكيف يساعد القتل العشوائي للنساء والأطفال الفلسطينيين في غزة في مهمة تحرير الرهائن".

وأشار نيبينزيا إلى أن روسيا تدعو باستمرار إلى وقف عاجل لإطلاق النار كشرط أساسي لضمان سلامة السكان المدنيين، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع المحتاجين، وإطلاق سراح الأشخاص المحتجزين، بما في ذلك الرهائن، وإعادة عملية حل النزاع إلى وضعها الطبيعي. المستوى السياسي والدبلوماسي.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أكد خلال لقائه مع أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أن روسيا تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، وأنها تشارك منظمة التعاون الإسلامي في تقييمها لضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل دائم.