مراسل "الخليج 365": رشقة صاروخية تدك قاعدة الجيش الأمريكي في مدينة الشدادي النفطية شرقي سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح المراسل أن انفجارات متتالية سمعت قبل قليل، في محيط وداخل قاعدة الجيش الأمريكي (مديرية حقول النفط في الجبسة) في مدينة الشدادي (50 كم جنوبي محافظة الحسكة)، ناتجة عن استهدافها برشقة صاروخية.

وأكد المراسل أن القوات الأمريكية أطلقت صفارات الإنذار، وسط انتشار الجنود وطلب منهم الدخول إلى الملاجئ عبر مكبرات الصوت، مع تحليق للطائرات المسيرة المروحية الأمريكية في أجواء المنطقة.

ويأتي الهجوم على قاعدة الشدادي بعد ساعات قليلة من هجوم عبر الطائرات المسيرة والصواريخ تعرضت له قاعدة الجيش الأمريكي في أقصى الشمال الشرقي من محافظة الحسكة على مثلث الحدود السوري - العراقي - التركي.

وتعتبر قاعدة حقول نفط الجبسة في مدينة الشدادي من أكبر القواعد الأمريكية شرقي سوريا، حيث تضم القاعدة ايضاً عددا من ضباط وجنود الجيوش الغربية منها الجيشان الفرنسي والبريطاني، وهي تتوسط مساكن وأبنية وأحياء مكتظة بالمدنيين.

وأوضح مراسل "الخليج 365" في محافظة الحسكة أن قصفا مزودجا، بالصواريخ والطائرات المسيرة الانتحارية، تعرضت له إحدى أهم القواعد الأمريكية في سوريا (قاعدة قرية خراب الجير) عند مثلث الحدود السورية - العراقية - التركية، وهو الــ 11 خلال الــ 60 يوماً الماضية.‍‍

وحاولت الدفاعات الجوية الأمريكية المكلفة بحماية القاعدة، التصدي للهجوم واعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة، ولكن دون جدوى.