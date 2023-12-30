قصف إسرائيلي على دمشق.. هل تصبح سوريا جبهة ثالثة بعد غزة ولبنان؟

دبي - محمود عبدالرازق - وعلى الرغم من تكرار إسرائيل قصف سوريا في أكثر من مناسبة، يأتي هذا الهجوم ليضع الكثير من علامات الاستفهام حول سر التوقيت، وما إن كانت تل أبيب معنية بفتح جبهة ثالثة في سوريا بالتزامن مع غزة ولبنان.

وطالبت سوريا، أمس الخميس، "الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بتحمل المسؤولية في وضع حد للسياسات العدوانية الإسرائيلية التي تنذر بإشعال المنطقة، وتدفعها نحو تصعيد شامل يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي".

وأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان، أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية تعكس نزعة متأصلة لدى "القيادات الإسرائيلية" لمتابعة نهج القتل والتدمير، مطالبةً مجلس الأمن الدولي بتحمّل مسؤولياته في تنفيذ ما ينصّ عليه ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني.

خسائر كبيرة

اعتبر العميد عبد الحميد سلهب، المحلل العسكري والاستراتيجي السوري، إن القصف الإسرائيلي على محيط دمشق وريفها، الذي تصدت له الدفاعات الجوية السورية وأسقطت معظمها، فيما ألحقت بعض الخسائر المادية، لا يمكن أن تصل لمستوى الحرب.

وبحسب حديثه لـ "الخليج 365"، فتح إسرائيل جبهة ثالثة مع سوريا بجانب قطاع غزة ولبنان هو أمر ضعيف ومستبعد، لأنها لا تستطيع تحمل تبعات الحرب، ولا سيما مع سوريا، والتي هي جزء من محور المقاومة.

وأكد أن تداعيات وتبعات الحرب في غزة ينعكس بالسلب على إسرائيل، وهناك الكثير من الخسائر المادية والبشرية القاسية جدًا، وحتى الآن لم تنجح إسرائيل تحقيق أي نصر يذكر في الحرب، سواء في قطاع غزة أو الجنوب اللبناني.

واعتبر أن بسبب الظروف الراهنة، والتفوق الواضح لمحور المقاومة، ونزيف إسرائيل في الجنود والسلاح، وتأثرها الاقتصادي الواضح، لا يمكنها فتح معركة جديدة بالشكل المعروف، سواء على حزب الله في لبنان، أو على الدولة السورية.

رغبة إسرائيلية

من جانبه، اعتبر المحلل السياسي السوري، فريد سعدون، إن القصف الإسرائيلي على سوريا متجدد ومستمر وليس له أي توقيت محدد أو دلالات، ومن الملاحظ أن إسرائيل لا تقصف الجيش السوري كجيش سوري، بينما تقصف المواقع والمركز التي تشعر بأن الخطر يمكن أن يأتي منها.

وبحسب حديثه لـ "الخليج 365"، إسرائيل تعتبر مطار دمشق ممرا لنقل الأسلحة التي تأتي من إيران والعراق إلى دمشق ومنها إلى جبهة الجولان أو جنوب لبنان، وهي دأبت باستمرار على قطع هذا الشريان التمويلي، الذي يعتبر عبارة عن ممر لوجستي لنقل الأسلحة إلى جبهة الجولان أو جنوب لبنان، أو إلى قطاع غزة.

وتابع: "إسرائيل لن تتوقف عن قصف مطار دمشق وإخراجه عن الخدمة، ما دامت تشعر بأن هذا المطار يستخدم لنقل الأسلحة، وكذلك باقي المطارات على طريق المرور لجبهة الجولان وجنوب لبنان".

ويرى أن القصف لا يتعلق بالحرب في قطاع غزة، وأن سوريا غير مستعدة للدخول في حرب مع إسرائيل، خاصة وأن الوضع الداخلي لا يسمح بذلك، فيما ترى إسرائيل أن لا حاجة لها بالدخول في حرب مع بلد مشتعل من الداخل، ولا ترغب في أن تكون طرفًا في هذا الصراع.

وقال إن إسرائيل تعرف أن مصلحتها لا تكمن في فتح جبهة جديدة في سوريا هي في غنى عن الانشغال بها، ولكن يمكن أن تستغل الظرف لإضعاف جبهة الجولان، أو التمدد في الجولان السوري المحتل، مؤكدًا أن من الصعب الحديث عن جبهة سورية إسرائيلية في الوقت الراهن، لا سيما مع تمديد مجلس الأمن مهام القوات الأممية العاملة على جبهة الجولان لمدة 6 أشهر.

وأكدت الخارجية السورية، أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة تعكس النزعة المتأصلة لمتابعة نهج القتل والتدمير، الذي تنفذه دون هوادة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، إذ قتلت ما يزيد عن 7 آلاف طفل و6 آلاف امرأة، وتدمير أكثر من 80 بالمئة من منازلهم في شمال ووسط قطاع غزّة بهدف وحيد هو تهجير ما تبقى من الفلسطينيين إلى خارج بلادهم وبناء "إسرائيل الكبرى".

أمس, 22:46 GMT

وأشارت إلى أن "الاعتداءات الجديدة المتكررة على الأراضي السورية والتهديدات، التي لم تتوقف ضد لبنان وضد دول عربية أخرى في المنطقة، تفضح أهداف الكيان الصهيوني الذي يريد التوسّع في المنطقة على حساب الحقوق العربية في فلسطين وغيرها من الأراضي المحتلة".

يذكر أنه في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.

وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.

وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 21 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.

وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.