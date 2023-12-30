شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى ينعى وفاة وزير الدفاع الأسبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الرئيس الجزائري، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع، عبد المجيد تبون، وزير الدفاع الأسبق اللواء متقاعد، خالد نزار، الجمعة، عن عمر ناهز 86 سنة إثر مرض عضال، حسبما أعلنت مختلف وسائل الإعلام الجزائرية الرسمية.

وأكد الرئيس الجزائري أن وزير الدفاع الأسبق كان من أبرز الشخصيات العسكرية، كرس مشوار حياته الحافل بالتضحية والعطاء، خدمة للوطن من مختلف المناصب والمسؤوليات التي تقلدها".

كما تقدم رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، بتعازيه إلى عائلة المرحوم اللواء المجاهد خالد نزار.

يذكر أن اللواء الراحل من مواليد قرية سريانة بولاية باتنة بشمال شرقي الجزائر فى ديسمبر 1937، وشغل منصب قائد للقوات البرية ونائبا لرئيس أركان الجيش الجزائرى فى 1987، ثم وزيرا للدفاع من 1990 إلى 1993.