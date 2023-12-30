شكرا لقرائتكم خبر عن غزة.. غارات إسرائيلية عنيفة على خان يونس توقع شهداء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قصفت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي، بشكل مكثف مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأشارت الصحة الفلسطينية، إلى استشهاد فلسطينيين على الأقل في غارة جوية استهدفت منطقة الكتيبة بمدينة خان يونس.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة

القصف طال أيضا حي الأمل بالمدينة، مما أدى لتدمير بنايات سكنية فيه بشكل كامل.

وترافق ذلك مع وصول العشرات من الدبابات بغطاء جوي من الطائرات الحربية إلى الأحياء الشرقية من خان يونس.

توسيع العدوان على غزة

يأتي هذا في إطار مواصلة الاحتلال الإسرائيلي توسيع العدوان على المدينة التي دمر فيها الاحتلال آلاف المنازل، مما أدى لاستشهاد مئات الفلسطينيين.

كما حاصرت الدبابات الإسرائيلية مركز إيواء تابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، يضم آلاف النازحين، واعتقلت المئات من النازحين، بعد اقتحام المركز، وسط قصف مدفعي مكثف.