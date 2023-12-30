شكرا لقرائتكم خبر عن ترحيب فلسطيني على دعوى جنوب إفريقيا ضد الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحبت فلسطين بدعوى جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن الاحتلال، وتصريحات مسؤوليه وممارساته وحربه التدميرية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة هي إبادة جماعية.

دعوى جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي

كما أشارت إلى جرائمها في القطع الفعلي للماء، والغذاء، والكهرباء، ومنع دخول الدواء، والوقود، واستهداف البيوت، والمستشفيات وأماكن الإيواء.

هذا بالإضافة إلى تدمير محطات توليد الكهرباء وخزانات الماء بحيث من لم يمت بالقصف والدمار، يموت من الجوع والعطش.

وأشادت بتلك الخطوة، كون جنوب أفريقيا وفلسطين أعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية للعام 1948.

وشددت على ما قدمته جنوب أفريقيا استناداً للمادة التاسعة من الاتفاقية، وإلى انتهاك إسرائيل -القائمة بالاحتلال- للمادة الثانية والثالثة، متسق تماماً مع واجبات الدول في منع ارتكاب هذه الجريمة.

جرائم الإبادة الإسرائيلية

وطالبت في بيانها، محكمة العدل الدولية بسرعة الاستجابة إلى طلب جنوب أفريقيا للإجراءات المؤقتة وبشكل عاجل من أجل منع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.

وذلك من خلال إصدار قرار بوقف العدوان، وإطلاق النار، والطلب من الدول المتواطئة في ارتكاب الجريمة ضد الشعب الفلسطيني أن تتوقف عن ذلك، وأن تطالب جميع الدول وقف إطلاق النار الفوري.

كما أكدت أهمية تحمل الدول الأطراف مسؤولية منع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني استناداً إلى الاتفاقية وضرورة المعاقبة، مذكرة أن المساءلة والمحاسبة لإسرائيل واجبة استناداً لقواعد القانون الدولي.