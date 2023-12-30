شكرا لقرائتكم خبر عن قوات إسرائيلية تعتقل فلسطينيين من مخيم الجلزون.. والغارات تقتل صحفيا بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي عدداً من الفلسطينيين من مخيم الجلزون شمال رام الله بالضفة الغربية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ونقلت الوكالة عن مصادر قولها إن القوات الإسرائيلية اقتحمت المخيم واعتقلت فلسطينيين بعد حملة مداهمة وتفتيش منازل.

من جانبه، أفاد التلفزيون الفلسطيني، فجر السبت، بأن قصفاً إسرائيلياً قتل الصحافي الفلسطيني جبر أبو هدروس، كم استهدف عدداً من أفراد عائلته في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.