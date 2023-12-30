الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على 30 عنصرا من "حماس" في غزة بضربة جوية

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - الخليج 365. وذكر الجيش، في بيان، اليوم السبت: "يواصل الجيش الإسرائيلي القتال في أراضي قطاع غزة".

وأضاف: "تم استهداف مبانٍ عسكرية والعديد من البنى التحتية الإرهابية من الجو، بالإضافة إلى قتل نحو 30 إرهابيًا في منطقة مدينة غزة في أقل من يوم واحد".

وتابع: "خلال إحدى العمليات في الشجاعية شمالي قطاع غزة، تمكن مقاتلون من كتيبة التجميع 414 من التعرف على خلية إرهابية تعمل بالقرب منهم وإرهابي مسلح بقذيفة آر بي جي".

وأوضح أن "طائرة تابعة لسلاح الجو هاجمت الخلية وقضت عليها".

أمس, 13:55 GMT

يذكر أنه في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.

وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.

وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفًا متواصلاً على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 21 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.

وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.