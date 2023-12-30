الخليج اليوم .. شاهد.. ضبط خلية تخابر حوثية في الساحل الغربي اليمني

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن الإعلام العسكري للقوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني عن خلية تخابر لميليشيا الحوثي تم ضبطها ضمن إنجازات شعبة الاستخبارات العامة في المقاومة الوطنية.

وتشمل الخلية أربعة عناصر جميعهم من أهالي المناطق المحررة في مديرية مقبنة -غرب محافظة تعز وهم: "محمد عبدالقوي بجاش طاهر صالح، عبدالرحمن حامد أحمد عبدالوهاب، صدّيق علي قايد محمد مشجع، علي زيد بجاح"، بحسب الإعلام العسكري.

وأكد الإعلام العسكري إقرار عناصر الخلية في منطوق اعترافاتهم بتجنيدهم لنقل المعلومات لميليشيا الحوثي عن طريق شخص من أبناء مقبنة يُدعى "زيد حسن المحطبي" المكنى "أبو زيد"، ويعمل مشرفًا ميدانيًا مع الميليشيا في خط النار بجبهة مقبنة.

وأضاف: "كما أقر جميعهم بتورطهم في نقل المعلومات عن تحركات وتعزيزات القوات المشتركة في مناطقهم، وكذا في القطاعات الأخرى بمحور الحديدة".

وتضمنت اعترافات عناصر الخلية تورطهم في نقل إحداثيات عن مواقع للقوات المشتركة وتحركات الأطقم، وتصحيح أماكن قصف ميليشيا الحوثي، بحسب المصدر نفسه.