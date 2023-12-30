أدرعي: الجيش الإسرائيلي استعد جيدا لحرب الشوارع الدائرة حاليا

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب وكالة "أنباء العالم العربي"، أضاف: "خسائرنا كانت متوقعة، لكن في نفس الوقت نقول إننا أنجزنا مهامنا... وسنمضي في تنفيذ خطتنا".

وكشف أدرعي أن إجمالي عدد القتلى الذين سقطوا في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بلغ 501 قتيل حتى الخميس الماضي.

وأشار إلى أن "الجيش يستخدم طرقا متنوعة وابتكارية للقتال داخل الأنفاق، لكن عندما يتم وضع مختطفين إسرائيليين داخل الأنفاق فهذا يمثل تحديا".

وأوضح أدرعي أن الجيش الإسرائيلي "استعد جيدا لحرب الشوارع الدائرة حاليا، وتدرب جيدا على هذا النوع من الحروب".

وأفاد بأن "هناك انخفاضا ملحوظا في عدد الصواريخ التي تطلق من غزة باتجاه إسرائيل، لأن القدرات الصاروخية لدى حماس تعرضت لضربات قوية جدا".

يذكر أنه في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.

وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.

وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 21 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.

وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.