"القسام" تعلن تفجير مدرعات وتكشف عن مشاهد لقصفها قوات إسرائيلية... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت "القسام" في بيان لها على "تلغرام": "مفارز الهاون القسامية تدك تحشدات العدو في محاور التوغل في قطاع غزة ضمن معركة طوفان الأقصى".

وأضافت في بيان آخر: "تمكن مجاهدو كتائب القسام من تدمير ناقلة جند صهيونية بشكل كامل شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة بقذيفة "الياسين 105".

وقالت في بيان: "كتائب القسام تفجر دبابة صهيونية من نوع ميركافا بعبوة "شواظ" شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة".

وجاء في بيان آخر لـ"كتائب القسام": "كتائب القسام تستهدف دبابة صهيونية من نوع ميركافا بقذيفة "الياسين 105" شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/كانون الأول، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.

وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر/كانون الأول، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.