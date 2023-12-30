شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين في قصف جوي وبحري استهدف قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد وأصيب العشرات من الفلسطينيين اليوم، في قصف جوي وبحري استهدف عدة منازل في قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد سبعة فلسطينيين بينهم صحفي في قصف استهدف منزلاً سكنياً في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، لافتة أن العشرات من المفقودين لازالوا تحت ركام المنازل التي تعرضت للقصف في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة.

في سياق متصل، قصفت السفن الحربية الإسرائيلية بشكل مكثف المناطق الغربية من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وقد استهدف القصف منازل فلسطينية، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين، كما واصلت مدفعية الاحتلال القصف العشوائي والمكثف على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وذكر مسعفون في الهلال الأحمر الفلسطيني أنهم انتشلوا شهداء وجرحى من المناطق التي تتعرض للقصف الإسرائيلي المستمر، نقلوا إلى مستشفى ناصر الطبي.