الخليج اليوم .. "موسم الرياض": عدم الالتزام بالأنظمة سبب إلغاء مباراة السوبر التركي

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكد الحساب الرسمي لفعاليات "موسم الرياض"، عبر منصة "إكس"، السبت، أنه "بالإشارة إلى مباراة السوبر التركي لكرة القدم بين فريقي فنار بخشة وغلطة سراي، المقرر إقامتها على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض، نود أن نؤكد في البداية اعتزازنا بالعلاقة الوثيقة مع الجمهورية التركية الشقيقة في مختلف المجالات، ومن بينها المجال الرياضي".

وأضاف البيان: "كنا نتطلع لإقامة المباراة في موعدها، وفق اللوائح والأنظمة الدولية لكرة القدم، التي تقتضي تقديم الرياضة من دون أي شعارات خارج نطاقها، خاصة أنه تمت مناقشة ذلك مع الاتحاد التركي في إطار الاجتماعات التحضيرية للمباراة؛ إذ تم التشديد على ضرورة التقيد بما تقتضيه التنظيمات الخاصة بهذه المباراة، وفقًا للوائح والأنظمة الدولية".

وتابع البيان: "كما تم الاتفاق على عزف النشيد الوطني للجمهورية التركية، وإبراز العلم التركي داخل الملعب في المدرجات تقديرًا للمكانة التي نحملها للجمهورية التركية. وعلى الرغم من ذلك التوافق فإنه كان مؤسفًا عدم التزام الفريقين بما تم الاتفاق عليه؛ وهو ما أدى إلى عدم إقامة المباراة".

وكان قد أُعلن أمس الجمعة عن إلغاء نهائي كأس السوبر التركي الذي كان من المقرر أن يقام في العاصمة السعودية الرياض بين غلطة سراي وفنار بخشة، على ملعب "الأول بارك".

وكان غلطة سراي قد توج بالدوري التركي للمرة الـ 23 في مسيرته الموسم الماضي، بينما توج فنار بخشة بالكأس للمرة السابعة بعد فوزه على إسطنبول باشكشهير في نهائي المسابقة الموسم الماضي.