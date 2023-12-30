شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالي يخطط لتحرير المناطق الجنوبية بولاية غلمدغ الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الصومالي ، أنه يخطط لتصفية فلول مليشيات "الشباب" الإرهابية المرتبطة بتنظيم "القاعدة" من كافة المناطق الجنوبية لولاية غلمدغ الإقليمية (وسط الصومال) في أسرع وقت ممكن.

وقال قائد كتيبة غوغور للقوات الخاصة بالجيش الصومالي، الرائد شاهد جامع فارح - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم السبت -: "إن خلال الأيام المقبلة، سيتم تحرير جميع المناطق الجنوبية لمحافظة مدغ، وإن القوات المسلحة بالتعاون مع القوات المحلية أحكمت السيطرة على العديد من القرى الاستراتيجية هناك".

وأضاف أن العدو الإرهابي بدأ يفر من زحف الجيش في كافة المعارك الجارية في المحافظات.

ومن جهة أخرى، أوضح قائد القوات البرية الصومالية العقيد ديح عبدي عبد الله، أن الجيش الصومالي تمكن من تصفية العديد من عناصر مليشيات في مناطق الولايات، كما تم تدمير أوكار للإرهابيين، ومعدات عسكرية منسوبة للمتمردين.

وأشار "عبد الله" إلى أن القوات المسلحة الصومالية بالتعاون مع القوات الملحية حققت مكاسب كبيرة في العمليات العسكرية الأخيرة في مناطق ولايات هيرشبيلي، وغلمدغ، وجنوب الغرب، وجوبالاند.

وكانت وزارة الدفاع الصومالية قد أعلنت، في بيان لها، عن مقتل 130 إرهابيا من مليشيات "الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة" خلال العمليات العسكرية الأخيرة التي أجراها الجيش الصومالي ضد الإرهابيين في مناطق متفرقة بولايات غلمدغ وهيرشبيلي وجوبالاند.