قائد فيلق القدس الإيراني يحذر الولايات المتحدة: المقاومة العراقية سترد عليكم

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن قاآني كلمة ألقاها في مراسم إحياء ذكرى حسين بورجعفري، المرافق الشخصي لقائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني، توعد الأمريكيين من أنه "إذا واصلتم سلوككم غير العقلاني في العراق فإن المقاومة العراقية ستضع اعتباراتها جانبا وسترد عليكم بطريقة مختلفة".

وشدد قاآني في كلمته على أن المقاومة في المنطقة هي صاحبة القرار لعملياتها، مشددًا على أن المقاومة الفلسطينية بدأت العمليات بقرارها والخطة التي أعدتها بنفسها، وتابع أن "المقاومة في جميع أنحاء المنطقة لها هيكليتها المستقلة، كما أنها تنمو خطوة بخطوة، واليوم كل فصائل جبهة المقاومة على المستوى الإقليمي هي صاحبة القرار ولا تتلقى الأوامر من أي جهة".

27 ديسمبر, 12:52 GMT

واتهم إسرائيل بارتكاب "جرائم واسعة بحق الشعب الفلسطيني، وهو ما دفع المقاومة الفلسطينية إلى التخطيط وتنفيذ كل عملياتها بنفسها مرحلة بمرحلة بأفضل صورة ممكنة".

وفي وقت سابق، قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، إن "إسرائيل ارتكبت خطأ استراتيجيا باغتيال مستشار الحرس الثوري الإيراني في سوريا رضي موسوي".

وأضاف باقري، في بيان له، إن "التطورات الأخيرة أوصلت النظام المنبوذ إلى مرحلة لن يؤدي فيها أي عمل إرهابي وجنوني إلى إعادة أسسه المهتزة فحسب، بل سيجعل محور المقاومة ضده أكثر إحكاما من ذي قبل"، مؤكدا أن "جرائمه لن تمر دون رد".

أمس, 06:19 GMT

يذكر أن مراسل "الخليج 365" في سوريا كان قد أفاد، أمس الجمعة، بتنفيذ هجوم مزدوج بالصواريخ والمسيرات على قاعدة خراب الجير الأمريكية في منطقة الرميلان النفطية في ريف محافظة الحسكة شمال شرقي البلاد.

وأوضح مراسل "الخليج 365" في محافظة الحسكة أن قصفا مزودجا، بالصواريخ والطائرات المسيرة الانتحارية، تعرضت له إحدى أهم القواعد الأمريكية في سوريا ( قاعدة قرية خراب الجير) عند مثلث الحدود السورية - العراقية - التركية، وهو الــ 11 خلال الــ 60 يومًا الماضية.‍‍

وحاولت الدفاعات الجوية الأمريكية المكلفة بحماية القاعدة، التصدي للهجوم واعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة، ولكن دون جدوى.