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"حماس": ندرس تشكيل حكومة وحدة وطنية

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دبي - محمود عبدالرازق - وحسب وكالة "أنباء العالم العربي"، أضاف جبارين أن لقاء عقد في العاصمة اللبنانية بيروت أمس الأول، وحضرته حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية الفلسطينية والجبهة الديموقراطية".

وأوضح أن الاجتماع تناول "تشكيل المؤسسات الفلسطينية على مرجعية وطنية، والالتزام بها، لكن بعد وقف إطلاق النار أولا".

وأشار جبارين إلى أن المؤسسات الجديدة المزمعة ستُقام على أساس "الشراكة الفلسطينية الفلسطينية، دون استثناء لأي فصيل".

28 ديسمبر, 15:01 GMT

ولفت إلى أن تلك الحكومة ستكون مهمتها "إعادة إعمار غزة والإشراف على إعادة بناء بقية المؤسسات الفلسطينية ومن بينها منظمة التحرير والمجلس التشريعي والرئاسة على أساس وطني، وشراكة حقيقية".

وعن موقف الحركة من المقترح المصري لإنهاء الحرب، أكد جبارين أن الحركة تدرس أكثر من مقترح، لكن مصر دولة مركزية ولديها دور تاريخي في القضية الفلسطينية.

وتابع: "هناك دول أخرى تتواصل وتقدم اقتراحات لنا، ولكن الحركة تدرس ما يناسب مصلحة شعبنا الفلسطيني".

وكانت "حماس" قد أعلنت، أمس الجمعة، رفض كل الحلول والسيناريوهات لما يسمى مستقبل قطاع غزة، وتقديم حل وطني فلسطيني يقوم على تشكيل حكومة وحدة وطنية تنبثق عن توافق وطني فلسطيني شامل.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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