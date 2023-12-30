شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يعتقل قرابة الـ 5 آلاف فلسطيني في الضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي نحو 4860 فلسطينياً في الضفة الغربية، منذ السابع من أكتوبر الماضي، خلال عمليات اقتحام واسعة لمدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية.

بالإضافة إلى التنكيل بالفلسطينيين على الحواجز العسكرية، والتي تقطع أوصال الضفة الغربية.

أخبار متعلقة "الجوع يحاصرهن".. الصحة الفلسطينية تحذر من خطورة الوضع الصحي للنساء الحوامل في غزة استشهاد عشرات الفلسطينيين في قصف جوي وبحري استهدف قطاع غزة

اعتقالات مستمرة

أوضح نادي الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال اعتقلت اليوم 14 فلسطينياً، خلال عمليات اقتحام لعدة مناطق في الضفة الغربية.

ولفت إلى أن الاحتلال اعتقل مئات الفلسطينيين، في قطاع غزة منذ بدء العدوان المستمر لليوم 85 على التوالي.