لواء "النخبة" الإسرائيلي يقر بفقدان 48 جنديا في حرب غزة بينهم قائد كتيبة

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك حسب ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية، في تقرير لها على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت.

وكان مقاتلو لواء "غولاني" قد انسحبوا، الأسبوع الماضي، من قطاع غزة "ليأخذوا قسطًا من الراحة بعد تكبدهم خسائر فادحة"، وفقًا لتقارير إعلامية إسرائيلية.

وأفادت تقارير لموقع "واللا" الإخباري والقناة "12" الإسرائيلية، أن "لواء غولاني" قضى أكثر من 70 يومًا في غزة، حيث فقد 44 مقاتلاً، وقرر المقاتلون مغادرة القطاع لبضعة أيام للاستراحة وزيارة أهاليهم.

22 ديسمبر, 07:13 GMT

وأتت هذه الخطوة بعد مواجهات شديدة في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، حيث قُتل قائدهم وعدد آخر من الضباط والمقاتلين، بحسب القناة "12" الإسرائيلية.

وفي أعقاب هذه المواجهة، غادر مقاتلو "غولاني" القطاع، ومن المتوقع أن يتلقوا أوامر للعودة والمشاركة في المعارك مرة أخرى.

يشار إلى أن لواء "غولاني" للمشاة يطلق عليه لقب "النخبة" في الجيش الإسرائيلي، وكانت هناك معركة مهمة في حي الشجاعية حيث نصب مقاتلو "كتائب القسام" كمينًا لقوات "غولاني"، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، ووُصفت المعركة في الشجاعية بأنها "حادثة خطيرة استمرت لأكثر من ساعتين".

وتواصل إسرائيل قصف قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، ما تسبب في مقتل أكثر من 21 ألف شخص وإصابة ما يزيد عن 55 ألفا آخرين.