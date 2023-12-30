إصابة جندي إسرائيلي إثر عملية دهس في الخليل جنوبي الضفة الغربية... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن "جنديا أصيب بجروح في عملية دهس بالقرب من مخيم الفوار في الخليل وتم تحييد المنفذ".

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن "سيارة حاولت دهس مجموعة من الجنود لكن أحد الجنود أطلق النار وقتل سائقها".

وأوضحت الإذاعة أن "أحد الجنود أصيب بجراح متوسطة، وتم نقله إلى مستشفى في بئر السبع".

وأمس الجمعة، أعلنت إسرائيل، عن إصابة 4 إسرائيليين في عملية دهس، قرب مستوطنة عتنائيل جنوبي الضفة الغربية.

وأكدت السلطات الإسرائيلية أنه تم إطلاق النار على منفذ العملية، وقتله.

أمس, 13:15 GMT

ويوم الخميس، أعلنت الشرطة الإسرائيلية، حسب صحيفة "هاآرتس"، أن إسرائيليين، جندي وحارس أمن مدني، أصيبا بجراح طعن قرب حاجز المزمورية الأمني، جنوبي مدينة القدس.

وتواصل إسرائيل قصف قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما تسبب في مقتل أكثر من 21 ألف شخص وإصابة ما يزيد عن 55 ألفا آخرين.