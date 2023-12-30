شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تمدد حالة الطوارئ لمدة شهر في البلاد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر الرئيس التونسي قيس سعيد تمديد حالة الطوارئ في تونس لمدة شهر ابتداء من ‏الأول من شهر يناير 2024 إلى غاية 30 يناير 2024.‏

وجاء الإعلان عن حالة الطوارئ في تونس إثر التفجير الإرهابي الذي ‏استهدف سنة 2015م حافلة لنقل عناصر من الأمن الرئاسي وسط تونس العاصمة، وخلف 12 قتيلًا ‏من عناصر الأمن، وإصابة 16 آخرين بين أمنيين ومدنيين.

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وجرى التمديد في حالة الطوارئ تباعًا منذ ذلك التاريخ.‏

الأمن التونسي

وكان الأمن التونسي ألقى، الأسبوع الماضي، القبض على ثلاثة عناصر إرهابية في باجة ‏ونابل ومنوبة.‏

وأشارت الإدارة العامة للحرس التونسي، أنهم ينتمون إلى تنظيم إرهابي، وصَدر في حقهم أحكام قضائية.