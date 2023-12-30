شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تمدد حالة الطوارئ لمدة شهر في البلاد والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر الرئيس التونسي قيس سعيد تمديد حالة الطوارئ في تونس لمدة شهر ابتداء من الأول من شهر يناير 2024 إلى غاية 30 يناير 2024.
وجاء الإعلان عن حالة الطوارئ في تونس إثر التفجير الإرهابي الذي استهدف سنة 2015م حافلة لنقل عناصر من الأمن الرئاسي وسط تونس العاصمة، وخلف 12 قتيلًا من عناصر الأمن، وإصابة 16 آخرين بين أمنيين ومدنيين.
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وجرى التمديد في حالة الطوارئ تباعًا منذ ذلك التاريخ.
الأمن التونسي
وكان الأمن التونسي ألقى، الأسبوع الماضي، القبض على ثلاثة عناصر إرهابية في باجة ونابل ومنوبة.
وأشارت الإدارة العامة للحرس التونسي، أنهم ينتمون إلى تنظيم إرهابي، وصَدر في حقهم أحكام قضائية.