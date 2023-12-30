شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشئون الدينية بالحرمين لزوار المسجد النبوى: استثمروا أوقاتكم بالذكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، خلال جولته التفقدية الميدانية في المسجد النبوي، رسائل توجيهية وتوعوية لزائري المسجد النبوي، تتضمن العديد من النصائح الدينية ومراعاة آداب زيارة المسجد النبوي. وفق"سبق" .

وحث "السديس" على تحقيق التوحيد في الأقوال والأفعال، واجتناب المخالفات العقدية، واتباع هدي الرسول سائر الأعمال، محذرًا من البدع والمحدثات ومراعاة آداب المسجد النبوي، وتعظيم حقه؛ بما يثري تجربتهم الإيمانية والروحانية.

ودعا الزائرين إلى خفض الصوت، والانشغال بالذكر والعبادة، وتحقيق البيئة الخاشعة، وعدم الانشغال بالجوال والتصوير، وعدم المزاحمةً؛ لا سيما في الروضة الشريفة، وعند السلام على الرسول الكريم محمد، ومراعاة الأمن والسلامة، وتطبيق الأنظمة والتعاون مع رجال الأمن، والجهات العاملة، والمحافظة على النظافة والتطهير.