رئيس تحرير وكالة الأنباء العمانية لـ"الخليج 365": عودة العلاقات المصرية الإيرانية تعزز استقرار المنطقة

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دبي - محمود عبدالرازق - في مارس/ آذار 2023، أعلن التوصل إلى اتفاق، في بكين، لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهرين، بحسب بيان مشترك للدول الثلاث، وتلاها فيما بعد افتتاح السفارات.
27 مارس, 15:16 GMT
وفي آخر تطورات المشهد، هنأ الرئيس الإيراني الرئيس المصري بفوزه بولاية رئاسية جديدة، ما يشير إلى أن العلاقات بين البلدين وصلت إلى مستويات عليا. وعرض سلطان عمان هيثم بن طارق، خلال لقائه بالمرشد الإيراني علي خامنئي، في طهران، وساطة عُمانية لإعادة العلاقات بين إيران ومصر.
وتابع إن "هذه القضايا (جاءت) نتيجة للسياسة الجيدة لحكومة رئيسي من أجل توسيع وتنمية العلاقات مع دول الجوار والمنطقة".
في الإطار، قال الكاتب الصحفي إبراهيم العذري، المدير العام ورئيس تحرير وكالة الأنباء العمانية، إن عودة العلاقات المصرية الإيرانية إلى مستوياتها الطبيعية ستكون مصدرا للاستقرار في المنطقة.
27 مارس, 13:55 GMT
وبشأن الوساطة العمانية تابع العذري: "فيما يخص الدور العماني في الوساطة بين البلدين، فلا توجد أي تصريحات رسمية بشأن هذا الملف من الجهات الرسمية العمانية، سوى ما تداولته وسائل الإعلام إثر الزيارة التي قام بها السلطان هيثم إلى طهران في مايو الماضي، ولقائه مع المرشد الإيراني الذي صرح من جانبه عن ترحيبه بالجهود المبذولة لإستعادة العلاقات الإيرانية المصرية المقطوعة".
وشدد على أن كل من مصر وإيران تمتلكان ثقلاً سياسيا مهما يؤهلهما للعب دور مهم لتحقيق الاستقرار المطلوب حاضرا ومستقبلا.
15 ديسمبر, 15:31 GMT
وأضاف في حديثه مع "الخليج 365"، أن التقارب بين البلدين يزعج بعض دول الغرب التي حاولت لسنوات من أجل استمرار القطيعة، إلا أن الخطوة باتت ملحة في الوقت الراهن.
وأوضح أن التقارب بين القاهرة وطهران يدفع الغرب نحو محاولة إبعاد الدول العربية والإسلامية عن بعضها، وفي حال نجاحه يمكنه أن يفشل هذه المحاولات.
25 ديسمبر, 16:52 GMT
وفي هذا الإطار، أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في وقت سابق، أنه أجرى محادثات مفيدة مع نظيره المصري سامح شكري، على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية.
وقال عبد اللهيان: "طهران تعتبر مصر دولة مهمة للغاية في العالم الإسلامي وفي المنطقة".
وكانت الرياض قد أعلنت قطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران في يناير/كانون الثاني عام 2016، بعد الاعتداء على سفارة المملكة وقنصليتها في إيران.