شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 21672 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، لليوم الـ85 على التوالي إلى 21672، والجرحى إلى 56165.

ومن بين الضحايا 165 شهيدا استشهدوا خلال الساعات الماضية في سلسة عمليات القصف الإسرائيلي المستمر على مخيمات ومدن قطاع غزة.

مستشفيات قطاع غزة

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن 70% من الشهداء هم من الأطفال والنساء، لافتة النظر إلى أن 312 من الطواقم الطبية استشهدوا بفعل استهدافهم المباشر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تواصل استهداف وقصف المستشفيات والمراكز الصحية.

وحذرت من حدوث المزيد من الوفيات في صفوف الجرحى والمرضى، وذلك في ظل انهيار المنظومة الصحية في معظم مستشفيات القطاع، خاصة مع نفاذ الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود.