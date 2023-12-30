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البحرية المغربية تنقذ 67 مهاجراً غير شرعى

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القاهرة - سامية سيد - أنقذت وحدة تابعة للبحرية الملكية المغربية في عرض ساحل إقليم الداخلة اليوم، 67 مهاجراً غير شرعي ينتمون لبعض الدول الأفريقية، كانوا على متن قارب واجه صعوبات فى الإبحار نحو جزر الكنارى، بحسب وكالة الأنباء .


وأوضح بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية اليوم، أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات الضرورية، قبل تسليمهم للسلطات المعنية بالإقليم، للقيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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