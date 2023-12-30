شكرا لقرائتكم خبر عن البحرية المغربية تنقذ 67 مهاجراً غير شرعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنقذت وحدة تابعة للبحرية الملكية المغربية في عرض ساحل إقليم الداخلة اليوم، 67 مهاجراً غير شرعي ينتمون لبعض الدول الأفريقية، كانوا على متن قارب واجه صعوبات فى الإبحار نحو جزر الكنارى، بحسب وكالة الأنباء السعودية.



وأوضح بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية اليوم، أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات الضرورية، قبل تسليمهم للسلطات المعنية بالإقليم، للقيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.