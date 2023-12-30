شكرا لقرائتكم خبر عن وداع أم لأبنائها بالدموع والأحضان.. مجزرة جديدة للاحتلال فى قطاع غزة (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، في إزهاق أرواح المدنيين يومياً، وسجل الاحتلال اليوم سطر جديد في تاريخ مجازره ضد المدنيين العزل، والتقطت الكاميرات اليوم مجزرة استشهد على إثرها الكثير من المدنيين في شوارع مدينة غزة، والتي ودعت فيها أم أبنائها الشهداء بالدموع والاحضان وسط صرخاتها.

أعلن جيش الاحتلال عن مقتل جنديين خلال المعارك في قطاع غزة، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.