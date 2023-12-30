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الأردن يؤكد عدم رصد متحور كورونا الجديد "جى إن 1"

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القاهرة - سامية سيد -  أكد الأمين العام لوزارة الصحة الأردنية للرعاية الصحية الأولية رائد الشبول، أن الأردن يخلو من التسلسل الجينى لمتحور فيروس كورونا الجديد "جى إن 1"، سريع الانتشار.

وقال الشبول - طبقا لبيان وزارة الصحة اليوم /السبت/ - إنه بعد إجراء التسلسل الجينى للمتحور "جى إن 1"، تبين خلو الأردن منه، وعدم تسجيل أى إصابة فيه.


وأوضح أن إصابات كورونا تعد انفلونزا موسمية، حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية.
ك ف 

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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