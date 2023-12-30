شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يؤكد عدم رصد متحور كورونا الجديد "جى إن 1" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الأمين العام لوزارة الصحة الأردنية للرعاية الصحية الأولية رائد الشبول، أن الأردن يخلو من التسلسل الجينى لمتحور فيروس كورونا الجديد "جى إن 1"، سريع الانتشار.

وقال الشبول - طبقا لبيان وزارة الصحة اليوم /السبت/ - إنه بعد إجراء التسلسل الجينى للمتحور "جى إن 1"، تبين خلو الأردن منه، وعدم تسجيل أى إصابة فيه.



وأوضح أن إصابات كورونا تعد انفلونزا موسمية، حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية.

ك ف