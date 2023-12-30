شكرا لقرائتكم خبر عن لمناقشة التصعيد.. البرلمان العربي يبحث تطورات الأوضاع في فلسطين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت هيئة مكتب البرلمان العربي في القاهرة اليوم، اجتماعاً برئاسة رئيس البرلمان عادل بن عبدالرحمن العسومي؛ لمتابعة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكر مكتب رئيس البرلمان العربي في بيان له، أن الاجتماع جاء لمناقشة التصعيد الجاري في غزة والضفة الغربية، ومتابعة مخرجات الجلسة الخاصة للبرلمان العربي بشأن فلسطين التي عقدت الخميس الماضي تحت شعار "نصرة فلسطين وغزة".

وتضمن الاجتماع متابعة التحركات الدولية والإقليمية التي يقودها البرلمان العربي منذ اندلاع الحرب على غزة لدعم ونصرة القضية الفلسطينية.

القضية الفلسطينية

وأشار البيان إلى أن الاجتماع بحث كذلك جهود البرلمان العربي خلال الفترة الماضية، ونشاطه المكثف على المستويات العربية والإقليمية والدولية، وذلك في إطار حرصه على تعزيز الحضور البرلماني العربي والدفاع عن القضايا العربية أمام المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية كافة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

كما تطرق لعدد من القضايا المهمة المرتبطة بخطة عمل البرلمان العربي خلال الفترة القادمة.