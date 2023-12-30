شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب.. إنقاذ 67 مهاجرًا غير شرعي في طريقهم لجزر الكناري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنقذت وحدة تابعة للبحرية الملكية المغربية في عرض ساحل إقليم الداخلة اليوم، 67 مهاجراً غير شرعي ينتمون لبعض الدول الأفريقية، كانوا على متن قارب واجه صعوبات في الإبحار نحو جزر الكناري.

وذكر بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية اليوم، أن الأشخاص الذين جرى إنقاذهم تلقوا الإسعافات الضرورية، قبل تسليمهم للسلطات المعنية بالإقليم، للقيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

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المهاجرون الأفارقة

سبق وأعلنت السلطات المغرب اليوم، عن إنقاذ 91 مهاجراً غير شرعي.

وأوضحت أنهم ينتمون لبعض الدول الأفريقية، بينهم 8 نساء ورضيع واحد، كانوا على متن قارب واجه صعوبات في الإبحار نحو جزر الكناري.