نتنياهو يعقد مؤتمرا صحفيا بمفرده بعد رفض غالانت وغانتس المشاركة‏

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دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت القناة الـ 12 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أنه جرى حوار بين مكتب رئيس الوزراء نتنياهو، ومكتب وزير الدفاع غالانت، بهدف عقد مؤتمر صحفي ثلاثي موسع، يجمعهما بغانتس، إلا أنهما رفضا المشاركة في المؤتمر، لينعقد المؤتمر بنتنياهو وحده.
وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه سيضمن ألا تكون غزة مشكلة أو تسبب مشكلة أمنية أو تهديدا لإسرائيل فيما بعد.
ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، بيانا عسكريا أكد من خلاله مقتل اثنين من بين صفوف الجيش، الأول ضابط برتبة نقيب، واسمه هرئيل إيتاخ (22 عاما) من مدينة نتانيا، وهو ضابط في لواء جفعتاي، وتوفي متأثرا بجراح أصيب بها يوم 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي جنوبي قطاع غزة.
وأضاف أنه قتل أيضا مجند بدرجة رقيب من قوات الاحتياط، واسمه قسطنطين سوشكو (30 عاما)، من تل أبيب، مجند في كتيبة الهندسة 7086 التابعة للواء "غولاني"، خلال المعارك الدائرة وسط غزة.
وفي السياق نفسه، تم الإعلان عن إصابة ضابط و3 جنود آخرين جميعهم بجراح خطيرة خلال المعارك في غزة.
وفي وقت سابق من اليوم السبت، قال الجيش الإسرائيلي إن 431 جنديا يتلقون العلاج في المستشفيات من أصل 2180 أصيبوا في صفوفه منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي.
وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 21 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.