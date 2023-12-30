هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: تم الإبلاغ عن حادث بالقرب من اليمن

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دبي - محمود عبدالرازق - وأضافت البحرية البريطانية أنه يُنصح السفن المارة في البحر الأحمر بالعبور بحذر.
جاء ذلك في بيان له نشره على حسابه الرسمي في منصة "إكس" وسط تقارير عن انتشار بوارج بحرية تابعة للقوة متعددة الجنسيات التي شكلتها الولايات المتحدة للتصدي لهجمات الجماعة ضد السفن.
وقال سريع في بيانه: "تحذر القوات المسلحة اليمنية العدو الأمريكي من مغبة الإقدام على أي تصعيد ضد بلدنا وشعبنا وتحذر كذلك كافة الدول التي يسعى الأمريكي إلى الزج بها أو توريطها معه في حماية سفن العدو الصهيوني".
أمس, 20:57 GMT
وأكد أن "القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في اتخاذ كل ما يلزم في سبيل الدفاع والتصدي لأي عدوان ضمن واجباتها ومسؤولياتها الدينية والوطنية".
ومضى بقوله: "القوات المسلحة اليمنية على أتم الاستعداد والجاهزية العسكرية لتنفيذ توجيهات السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي في أي لحظة لمواجهة أي عدوان على بلدنا وشعبنا".
وطالب المتحدث باسم "أنصار الله" ما سماه "العدو الأمريكي بأن يأخذ تحذيرات السيد القائد الواردة في خطابه الأخير بعين الاعتبار فهو رجل الفعل والقول ويعتمد على الله القوي العزيز ويسنده شعب مجاهد حر عزيز وهو ما يتجسد بشكل دائم ومستمر في التظاهرات الشعبية الحاشدة في كل الساحات والميادين وكان آخرها تظاهرات اليوم".
وفي نهاية بيانه حث سريع "كافة شعوب أمتنا بالخروج نصرة لفلسطين ورفضاً للعدوان الأمريكي الإسرائيلي على غزة وعلى كافة الشعوب والبلدان التي تقف إلى جانب مظلومية الشعب الفلسطيني".
أمس, 17:23 GMT
وأمس الجمعة، قال وزير الدفاع الدنماركي، ترويلز لوند بولسن، إن بلاده سترسل فرقاطة للمشاركة في عملية البحر الأحمر التي تقودها الولايات المتحدة في يناير/ كانون الثاني 2024.
وتقول الولايات المتحدة إن "حارس الازدهار" هو تحالف دفاعي يضم أكثر من 20 دولة لضمان تدفق تجارة بمليارات الدولارات بحرية عبر نقطة شحن حيوية في مياه البحر الأحمر قبالة اليمن.
ونصف أسطول سفن الحاويات الذي يعبر البحر الأحمر وقناة السويس بانتظام يتجنب المسار الآن بسبب التهديد بالهجمات. وتلجأ العديد من الناقلات وسفن الحاويات إلى الطريق الأطول والأكثر تكلفة حول الطرف الجنوبي لأفريقيا (رأس الرجاء الصالح)، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط ومجموعة متنوعة من السلع الاستهلاكية.