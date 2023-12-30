شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في الخليل جنوب الضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد شاب فلسطيني مساء اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفوار بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال فتحت نيرانها على شاب فلسطيني على مدخل مخيم الفوار بمدينة الخليل، مما أدى إلى استشهاده.

العدوان على غزة

في قطاع غزة، استشهد ستة فلسطينيين في قصف إسرائيلي لمركبتهم جنوب مدينة غزة.

كما تواصل القصف الإسرائيلي العنيف على مخيمات البريج والنصيرات والمغازي وسط قطاع غزة، ما أدى لسقوط المزيد من الشهداء والجرحى في صفوف الفلسطينيين.