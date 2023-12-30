شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامي" ترحب بمقاضاة الاحتلال أمام "العدل الدولية" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحبت منظمة التعاون الإسلامي، بالدعوة التي قدمتها جمهورية جنوب أفريقيا لدى محكمة العدل الدولية لارتكاب إسرائيل، قوة الاحتلال، جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

وأكدت المنظمة أن كل ما تقترفه إسرائيل، قوة الاحتلال، من استهداف عشوائي للسكان المدنيين، وقتل وجرح عشرات الآلاف الفلسطينيين، غالبيتهم من النساء والأطفال، وتهجيرهم قسريا، ومنعهم من الحصول على الاحتياجات الأساسية والمساعدات الإنسانية، وتدمير المباني والمؤسسات الصحية والتعليمية والدينية، تشكل في مجملها جريمة إبادة جماعية.

مقاضاة الاحتلال

طالبت المنظمة المحكمة بسرعة الاستجابة واتخاذ التدابير العاجلة من أجل وضع حد لجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة.