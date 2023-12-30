شكرا لقرائتكم خبر عن قصف إسرائيلي متواصل على منازل سكنية بالنصيرات ورفح بقطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، منازل سكنية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، مما أدى لاستشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين نقلوا إلى مستشفى العودة في المخيم.

في سياق متصل، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مدينة رفح جنوب القطاع، ترافق مع ذلك تكثيف مدفعية الاحتلال قصفها لبلدات خزاعة وبني سهيلا في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

عدد شهداء غزة

وارتفعت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، لليوم الـ85 على التوالي إلى 21672، والجرحى إلى 56165.

ومن بين الضحايا 165 شهيدا استشهدوا خلال الساعات الماضية في سلسة عمليات القصف الإسرائيلي المستمر على مخيمات ومدن قطاع غزة.