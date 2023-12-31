شكرا لقرائتكم خبر عن 1813 مجزرة و9000 طفل شهيد.. آخر إحصائيات العدوان الإسرائيلى على غزة فى يومه الـ85 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر المكتب الإعلامى الحكومى بقطاع غزة تحديثاً لأهم الإحصائيات المتعلقة بالحرب "الإسرائيلية" الوحشية على قطاع غزة – السبت 30 ديسمبر 2023 وجاءت التحديثات على النحو التالى: (85 يوماً) على حرب الإبادة الجماعية الشاملة. (1,813) مجزرة (28,672) شهيداً ومفقوداً. (21,672) شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات. (9,000) شهيد من الأطفال. (6,450) شهيدة من النساء. (312) شهداء من الطواقم الطبية. (40) شهيداً من الدفاع المدني. (106) شهيداً من الصحفيين. (7,000) مفقودٍ 70% منهم من الأطفال والنساء. (56,165) مصاباً. (101) حالة اعتقال من الكوادر الصحية. (10) معتقلين من الصحفيين. (1,8) مليون نازح في قطاع غزة. (355,000) مصاب بالأمراض المعدية نتيجة النزوح. (126) مقراً حكومياً دمرها الاحتلال. (92) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل كلي. (285) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل جزئي. (117) مسجداً دمرها الاحتلال بشكل كلي. (208) مسجدٍ دمرها الاحتلال بشكل جزئي. (3) كنائس استهدفها ودمرها الاحتلال. (65,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال كلياً. (290,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئياً. (23) مستشفى أخرجها الاحتلال عن الخدمة. (53) مركزاً صحياً أخرجه الاحتلال عن الخدمة. (142) مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال بشكل جزئي. (104) سيارة إسعاف دمرها الاحتلال بشكل كامل. (200) موقع أثري وتراثي دمرها الاحتلال.

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