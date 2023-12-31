شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين: الاحتلال يستهدف "الأونروا" لإخراجها من قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن حرب الاحتلال على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، تندرج في إطار مخططات التهجير القسري، ومحاولات تغيير الطابع الديمغرافي في قطاع غزة وطبيعته المعروفة بالكامل.

جاء ذلك في بيان لها اليوم، قالت فيه: "تنظر الوزارة بخطورة بالغة لتلك المخططات بكونها استهداف مباشر للقضية الفلسطينية ولحقوق شعبنا وفي مقدمتها حق العودة، وجزء لا يتجزأ من سياسة إسرائيلية رسمية تهدف لتصفية القضية الفلسطينية".

وطالبت الإدارة الأمريكية بوقف تنفيذ تلك المخططات فوراً، مما يتطلب وقبل كل شيء الوقف الفوري لإطلاق النار.

شمال قطاع غزة

وأشارت الوزارة إلى أن ما تتعرض له "الأونروا" منذ بداية الحرب يُعد تنفيذاً ممنهجاً لمثل هذا المخطط، خاصةً ما يتعلق بقتل المئات من موظفيها وتدمير مراكزها والمدارس التابعة لها وعرقلة عملها وقدرتها على الحركة وأداء مهامها خاصة في شمال قطاع غزة.

وأضافت: "بعيداً عن أهدافه المعلنة للحرب على قطاع غزة يوظّف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإبادة الجماعية للمدنيين الفلسطينيين لتحقيق أهداف إستراتيجية تتكشف يوماً بعد يوم، لطالما حذرت الوزارة منها في وقت مبكر، خاصةً أن ممارسات جيش الاحتلال على الأرض تلخص تلك الأبعاد الإستراتيجية وتجسدها، وفي مقدمتها العمل على تهجير من يتبقى من المواطنين أو تشجيعهم على الهجرة كما قال الوزير المتطرف سموتريتش، وذلك يتم من خلال تدمير شامل لمقومات الوجود الفلسطيني".