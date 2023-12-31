وكالة: مقتل أكثر من 25 فلسطينيا في قصف لمنازل جنوب ووسط قطاع غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، "أفادت مصادر طبية بمقتل 3 مواطنين على الأقل وإصابة آخرين أغلبهم نساء وأطفال، بعد استهداف طيران الجيش الإسرائيلي منزلا يعود لعائلة سالم في منطقة السوارحة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما أصيب عدد من المواطنين من عائلة حمادة بعد استهداف منزلهم غرب مخيم النصيرات".

وقتل 5 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بعد استهداف الطيران الحربي منزلا لآل شحادة في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، كما استشهد مواطن على الأقل وأصيب آخرون نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى من جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في المخيم، وفقا لوكالة "وفا".

وأضافت وكالة "وفا"، أن 12 فلسطينيا قتلوا على الأقل وأصيب عدد آخر أغلبهم من الأطفال، إثر قصف طيران الجيش الإسرائيلي منزلاً يعود لعائلة أبو جمعة في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.

كما استهدف طيران الجيش الإسرائيلي، الليلة، المناطق الجنوبية لمدينة خان يونس.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة القصف الإسرائيلي المستمر على غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى أكثر من 21650 ألف قتيلا، ونحو 56 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، 70% منهم أطفال ونساء.