شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تمدد حالة الطوارئ لمدة شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت تونس، مساء السبت، تمديد حالة الطوارئ المستمرة منذ سنوات لمدة شهر حتى نهاية يناير 2024.

جاء ذلك وفق منشور بالجريدة الرسمية للجمهورية التونسية، على ما أفادتوسائل إعلام تونسية.

وأسفر هجوم إرهابي استهدف في 24 نوفمبر 2015 حافلة لنقل عناصر من الأمن الرئاسي وسط تونس العاصمة، عن مقتل 12 أمنيا وإصابة 16 آخرين.

ومنذ ذلك التاريخ، تم إعلان حالة الطوارئ في البلاد وتمديدها تباعا.