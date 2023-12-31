شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن الليبى يوقف 199 مهاجرا غير شرعى في المياه ‏الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوقفت وحدات من حرس الحدود البحري الليبي 199 مهاجرا غير شرعي في المياه ‏الإقليمية، وهم في طريقهم إلى الأراضي الأوروبية.‏



وأوضحت وزارة الداخلية الليبية أن المجموعة المهاجرة قد انطلقت من السواحل الليبية، ‏على متن قارب متهالك يضم رجالًا ونساء وأطفالا، مشيرة إلى أنهم سُلِّمَوا إلى الأجهزة الأمنية المعنية ‏بمكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.‏