شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن الليبى يوقف 199 مهاجرا غير شرعى في المياه الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أوقفت وحدات من حرس الحدود البحري الليبي 199 مهاجرا غير شرعي في المياه الإقليمية، وهم في طريقهم إلى الأراضي الأوروبية.
وأوضحت وزارة الداخلية الليبية أن المجموعة المهاجرة قد انطلقت من السواحل الليبية، على متن قارب متهالك يضم رجالًا ونساء وأطفالا، مشيرة إلى أنهم سُلِّمَوا إلى الأجهزة الأمنية المعنية بمكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.
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