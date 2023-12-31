شكرا لقرائتكم خبر عن شاب يحول سيارة إسعاف تعرضت للقصف إلى صالون حلاقة فى غزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر سيارة إسعاف تحولت إلى صالون حلاقة، بعد أن تعرضت لقصف إسرائيلي في قطاع غزة.
وكان أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، قد أعلن يوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي دمر 104 سيارات إسعاف، وتسبب فى خروجها عن الخدمة بشكل متعمد.
وأضاف أنه استهدف 142 مؤسسة صحية، وأخرج 23 مستشفى و53 مركزا صحيا عن الخدمة.
وأعلن عن مقتل 21672 شخصا وإصابة 56165 آخرين في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر.
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